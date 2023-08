Alar kehrt zum DSV Leoben zurück

Der in der 2. Fußball-Liga voran liegende DSV Leoben hat in der Offensive mit dem ehemaligen Teamspieler Deni Alar nachgebessert.

Der 33-jährige ablösefreie Stürmer spielt künftig für die Steirer, wie diese am Montag bekannt gaben. Alar agierte in den vergangenen eineinhalb Jahren bei der Vienna, für die er in der abgelaufenen Saison in zwölf Ligaspielen ein Tor erzielte. Der zweimal im Nationalteam eingelaufene Angreifer stürmte als Teenager bereits für den DSV.

Alar spielte später für Kapfenberg, Rapid und Sturm Graz in der Bundesliga. Aufsteiger Leoben hält in der 2. Liga aktuell bei drei Siegen in drei Runden.