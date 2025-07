„Albern“: Verstappen kritisiert Regen-Entscheidung der FIA

Der Große Preis von Belgien (jetzt live auf Sky Sport F1 – streame mit Sky X!) ist mit 80-minütiger Verspätung gestartet.

Der geplante Beginn des Rennens in den Ardennen um 15.00 Uhr war wegen Regens abgebrochen worden. Während der Einführungsrunde hinter dem Safety Car stoppte die Rote Flagge die Formel-1-Piloten – zum Unmut von Weltmeister Max Verstappen.

„Das ist schon etwas albern. Ich meine, man sollte einfach ein paar Runden fahren, meine Güte“, funkte der Niederländer an den Red-Bull-Kommandostand. Die Rennleitung sei „viel zu vorsichtig, jetzt kommt der starke Regen, und dann wird es eine dreistündige Verzögerung geben“, sagte er. Solange dauert es am Ende nicht, gegen 16.00 Uhr verzog sich der Regen in Spa-Francorchamps. Um 16.20 Uhr erfolgte der Start.

Während der Einführungsrunde hatte sich die von den Boliden aufgewirbelte Gischt als problematisch erwiesen. Die Sicht sei „nicht ideal“, funkte Pole Setter Lando Norris im McLaren. Zum späteren Rennstart zeigte sich dann sogar ein wenig die Sonne.

(SID) / Artikelbild: Imago