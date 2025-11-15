Alcaraz folgt Sinner bei den ATP Finals ins Traumfinale

Traumfinale perfekt: Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz ist seinem großen Rivalen Jannik Sinner mit einer Topleistung ins Endspiel der ATP Finals in Turin gefolgt.

Am Sonntag (ab 18 Uhr live auf Sky – sei mit Sky Stream LIVE dabei) kommt es zum nächsten großen Showdown zwischen den beiden Dominatoren im Männertennis – dem sechsten und letzten in dieser Saison auf der Tour.

Alcaraz schlug im zweiten Halbfinale des Tages den Gruppenspiel-Bezwinger von Alexander Zverev, Félix Auger-Aliassime aus Kanada, mit 6:2, 6:4. Stunden zuvor hatte Sinner dem krassen Außenseiter Alex de Minaur (Australien) zur Freude der 12.000 Fans in der Turiner Arena keine Chance gelassen. 7:5, 6:2 hieß es nach einer stimmungsvollen Partie.

(SID) / Bild: Imago