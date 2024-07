Alcaraz gegen Djokovic – Wimbledon-Finale elektrisiert Fans

Hoher Besuch aus dem Königshaus und Millionen elektrisierte Fans weltweit: Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic und Titelverteidiger Carlos Alcaraz duellieren sich am Sonntagnachmittag um den prestigeträchtigen Titel in Wimbledon.

Djokovic peilt seinen achten Triumph an und will damit zu Turnier-Rekordsieger Roger Federer aufschließen. Den 37-Jährigen erwartet ein hoch kompliziertes Match (15.00 Uhr) gegen den dreimaligen Majorsieger. „Die Art und Weise, wie er sich bewegt und in den letzten Jahren auf Rasen gespielt hat, war ehrlich gesagt fantastisch anzusehen“, sagte Djokovic, für den es die sechste Finalteilnahme in Folge im All England Club ist.

Alcaraz erwartet einen wild entschlossenen 24-maligen Grand-Slam-Sieger, der sich einen weiteren Eintrag in die Geschichtsbücher sichern will. Aber der 21-Jährige Spanier zittert nicht vor der erneuten Herkulesaufgabe. „Ich weiß, wie es ist, gegen Djokovic zu spielen“, sagte Alcaraz: „Ich bin mir sicher, er weiß auch, was er für einen Sieg tun muss. Es wird wirklich interessant.“

Im vergangenen Jahr lieferten sich beide Kontrahenten ein enorm spannendes Duell über 4:42 Stunden. Mehr als elf Millionen Zuschauer sahen allein in Großbritannien zeitweise zu. Die Revanche lässt sich nun auch die britische Prinzessin Kate nicht entgehen, dies teilte der Kensington Palast am Samstag mit. Medienberichten zufolge könnte sie am Ende auch die Trophäe überreichen.

(SID)/Bild: Imago