Der Sonntag, 14. Juli 2024, könnte ein sporthistorischer Tag für Spanien werden. Die spanische Fußball-Nationalmannschaft kämpft im Endspiel der EURO gegen England um den vierten EM-Titel und Carlos Alcaraz gegen Tennis-Legende Novak Djokovic im Finale von Wimbledon um seinen vierten Major-Titel.

Spaniens Kapitän Álvaro Morata hofft auf eine doppelte Titel-Party mit Alcaraz. „Ich hoffe, dass Sonntag ein denkwürdiger Tag für ganz Spanien wird. Wir werden dich von ganzem Herzen unterstützen und wie du immer sagst: Wir wissen beide, was es braucht, um zu gewinnen“, sagte Morata in einem von der UEFA geteilten Video. „Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche in Madrid und feiern zusammen.“

Alcaraz: Während EM „gelitten & unterstützt“

Auch der 21-jährige Tennis-Star äußerte sich in einem UEFA-Video. „Ihr spielt eine perfekte EM. Ich habe sie vom ersten Spiel bis zum Halbfinale verfolgt, mit euch gelitten und euch unterstützt“, sagte der dreimalige Grand-Slam-Turniergewinner. „Ich hoffe, dass Sonntag ein spezieller Tag für jeden wird und ich bin sicher, er wird es für euch.“

(APA).

Beitragsbild: Imago.