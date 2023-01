Alcaraz gibt Comeback-Plan bekannt

Der Tennis-Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz wird seine Saison in Buenos Aires auf Sand bei den Argentina Open in einem Monat beginnen.

Der 19-jährige Spanier verpasst wegen einer Beinverletzung die – kommende Woche beginnenden – Australian Open in Melbourne. Er freue sich sehr, „bei einem historischen Turnier zu spielen, das von großen Champions gewonnen wurde“, sagte der US-Open-Sieger am Mittwoch. In Buenos Aires wird auch Dominic Thiem am Start sein.

Alcarez verpasste zuletzt die ATP-Finals und den Davis Cup, nachdem er sich bei den Paris Masters einen Bauchmuskelriss zugezogen hatte.

(APA/Reuters)

