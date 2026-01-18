Alcaraz lässt nichts anbrennen – Sabalenka mit souveränem Start

Ohne ganz große Mühe zum souveränen Auftaktsieg: Carlos Alcaraz hat letztlich ungefährdet die zweite Runde der Australian Open erreicht. Der Weltranglistenerste, der die Trophäe aus Melbourne noch nicht in seiner Sammlung hat, setzte sich am Sonntag mit 6:3, 7:6 (7:2), 6:2 gegen den Australier Adam Walton durch.

„Es war ein gutes Match, und ich habe mich richtig gut gefühlt“, sagte Alcaraz: „Ich bin glücklich mit meiner Leistung heute.“ Nächster Gegner des Überfliegers aus Murcia ist der Karlsruher Yannick Hanfmann. Das bisher einzige Aufeinandertreffen gegen den 34-Jährigen gewann Alcaraz 2023 in Peking.

Auf den Turnier-Mitfavoriten Alcaraz sind zu Beginn dieses Jahres noch stärker die Scheinwerfer gerichtet, als er es ohnehin gewohnt ist. Die Experten rätseln, ob sich die keinesfalls geräuschlose Trennung von seinem jahrelangen Erfolgscoach Juan Carlos Ferrero auswirkt. Er fühle sich „einfach gut“ und habe stark trainiert, hatte Alcaraz vor seinem ersten Auftritt erklärt. Samuel López ist nun sein Cheftrainer.

Gegen Walton wurde Alcaraz, der in seiner erfolgreichen Karriere bereits sechs Grand-Slam-Titel gewonnen hat, seiner Favoritenrolle mit überlegener Power und einer guten Prise Spielwitz gerecht. Sein Ziel ist klar, er will als jüngster Spieler den Karriere-Grand-Slam vollenden, sein größter Widersacher ist dabei Titelverteidiger Jannik Sinner. Die Australian Open sind dennoch Alcaraz‘ „Hauptziel“ in diesem Tennisjahr.

Sabalenka gefordert, aber nicht gewackelt

Ebenfalls erfolgreich ist Titelfavoritin Aryna Sabalenka in die Australian Open gestartet. Die Weltranglistenerste, die 2023 und 2024 in Melbourne triumphiert hatte, setzte sich in 1:16 Stunden Spielzeit gegen die französische Außenseiterin Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah mit 6:4, 6:1 durch.

„Es ist immer ein bisschen tricky, gegen eine junge Gegnerin zu spielen, die man noch nicht so gut kennt“, sagte Sabalenka, die sich über den Besuch der Ikonen Rod Laver und Roger Federer bei ihrem Match freute.

Die Belarussin, die im vergangenen Jahr das Finale gegen die US-Amerikanerin Madison Keys verlor, peilt Down Under ihren fünften Grand-Slam-Titel an. Ihre nächste Gegnerin ermitteln Anastassija Pawljutschenkowa und die Chinesin Zhuoxuan Bai.

Auch souverän weiter ist die zweimalige Major-Finalistin Jasmine Paolini aus Italien. Die 30-Jährige setzte sich gegen Aljaksandra Sasnowitsch mit 6:1, 6:2 durch.

