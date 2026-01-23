Alcaraz ohne Satzverlust weiter – Medwedew übersteht Fünfsatzkrimi

Carlos Alcaraz hat auch die dritte Hürde bei den Australian Open ohne Satzverlust genommen. Der spanische Weltranglistenerste ließ dem publikumswirksam aufspielenden Franzosen Corentin Moutet beim 6:2, 6:4, 6:1 keine Chance und feierte seinen 100. Matchgewinn bei den Grand-Slam-Turnieren. Daniil Medwedew überstand einen Fünfsatzkrimi und steht ebenfalls im Achtelfinale von Melbourne.

„Das war nicht einfach ehrlich gesagt. Du weißt nicht, was als nächstes passiert, wenn du gegen Corentin spielst. Aber ich hatte so viel Spaß auf dem Court“, sagte der sechsmalige Grand-Slam-Sieger Alcaraz im Anschluss. Er trifft am Sonntag auf den US-Amerikaner Tommy Paul.

Moutet hatte zuvor mit allen Mitteln versucht, Alcaraz aus dem Konzept zu bringen. Der Franzose schien sich zeitweise nur noch darauf zu fokussieren, den Zuschauern eine Art Showmatch zu bieten. Mehrere spektakuläre Ballwechsel waren die Folge – Alcaraz konnte darüber lachen.

Brisbane-Sieger Medwedew bleibt derweil auf Kollisionskurs mit Alexander Zverev. Der „Angstgegner“ des Hamburgers musste in der dritten Runde einen Krimi überstehen. Beim 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:4 über Fabian Marozsan präsentierte sich der einstige US-Open-Sieger zu Beginn desolat, nach einer Leistungssteigerung durfte er aber dennoch jubeln.

„Ich habe es geschafft, stark zu bleiben und darüber bin ich froh“, sagte Medwedew, der im Achtelfinale auf Learner Tien trifft. Der US-Amerikaner hatte Medwedew vergangenes Jahr überraschend in der zweiten Runde von Melbourne aus dem Turnier genommen. Übersteht Medwedew das Achtelfinale, könnte im Viertelfinale Zverev warten.

(SID) / Bild: Imago