Alcaraz startet mit Sieg in Buenos Aires ins Jahr

Der Weltranglisten-Zweite Carlos Alcaraz ist am Mittwoch mit einem Sieg beim Sandplatz-Turnier in Buenos Aires in sein Tennisjahr gestartet. Der 19-jährige Spanier setzte sich nach einem Freilos im Achtelfinale gegen den Serben Laslo Djere (ATP-57.) mit 6:2,4:6,6:2 durch.

Alcaraz hatte das vergangene Jahr auch dank seines ersten Grand-Slam-Titels bei den US Open als Nummer 1 beendet. Am „Masters“ in Turin hatte er aber nicht mehr teilnehmen können, weil er sich im Viertelfinale von Paris-Bercy eine Bauchmuskelzerrung zugezogen hatte und die Saison vorzeitig beenden musste. In Argentinien, wo auch Dominic Thiem am Donnerstagabend (MESZ) um den Viertelfinaleinzug kämpft, trifft er nun am Freitag im Viertelfinale mit Dusan Lajovic wieder auf einen Serben.

„Das fühlt sich fantastisch an, wieder zu gewinnen“, meinte Alcaraz erfreut. „Es war eine lange Zeit der Rehabilitation und ohne Matches.“ Vor dem Turnier hatte er angekündigt, dass er alles versuchen wolle, um die Nummer 1 wieder vom Australian-Open-Champion Novak Djokovic zurückzuholen.

Niederlage für Zverev in Rotterdam

In Rotterdam musste Olympiasieger Alexander Zverev hingegen wieder einen Rückschlag hinnehmen. Dem Deutschen, der wegen Nackenproblemen auch behandelt werden musste, ist die fehlende Matchpraxis nach seiner Verletzung noch anzumerken. Er unterlag im Achtelfinale dem Niederländer Tallon Griekspoor mit 6:4,3:6,4:6.

