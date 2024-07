Alcaraz triumphiert im Wimbledon-Finale gegen Djokovic

Carlos Alcaraz hat in Wimbledon überlegen seinen vierten Grand-Slam-Titel gewonnen.

Wie im Vorjahr setzte sich der 21 Jahre alte Spanier mit dem 6:2, 6:2, 7:6 (7:4)-Erfolg gegen den 16 Jahre älteren serbischen Topstar Novak Djokovic durch und verhinderte dessen 25. Grand-Slam-Sieg. Zudem verpasste es Djokovic, mit seinem achten Turniertitel zu Rekordchampion Roger Federer aufzuschließen.

Alcaraz gewann auch sein viertes Finale auf höchster Ebene und jubelte an der Church Road über seinen zweiten Triumph, der ihm 3,2 Millionen Euro einbringt. Hinzu kommen Coups bei den US Open 2022 und zuletzt in Paris. Vier Grand-Slam-Titel in seinem Alter hatten zuvor einzig die deutsche Ikone Boris Becker und die schwedischen Heroen Björn Borg und Mats Wilander errungen.

