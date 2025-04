Alcaraz und Zverev ziehen ins Halbfinale von München ein

Die Topstars der dieswöchigen ATP-500-Turniere haben am Karfreitag das Halbfinale erreicht: Der Weltranglisten-Zweite und Monte-Carlo-Sieger Carlos Alcaraz aus Spanien besiegte in Barcelona Alex De Minaur (AUS-5) 7:5,6:3, Alexander Zverev hatte in München mehr Mühe.

Die Nummer drei der Welt rang den Niederländer Tallon Griekspoor 6:7(8),7:6(3),6:4 nieder. Der Deutsche trotzte auch einem Vorfall, bei dem ihn ein Zwischenrufer im zweiten Satz beschimpfte. Zverev steigerte sich just nach dem Vorfall und schaffte nach zuletzt sechs enttäuschenden ATP-Turnieren nacheinander erstmals wieder den Einzug in eine Vorschlussrunde.

(APA) Foto: Imago