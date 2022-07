Alcaraz verliert erstmals Finale auf ATP-Tour

Carlos Alcaraz hat erstmals auf der ATP-Tennistour eine Finale verloren. Der 19-jährige Spanier unterlag am Sonntag in Hamburg im Duell zweier Jungstars dem 20-jährigen Italiener Lorenzo Musetti 4:6,7:6(6),4:6. Alcaraz, der Aufsteiger des Jahres, hatte seine ersten fünf ATP-Finali alle gewonnen, unter anderem in diesem Frühjahr in Miami und Madrid.

Trotz der Finalniederlage bei dem 500er-Turnier verbessert er sich in der Weltrangliste erstmals auf den fünften Platz, im Jahresranking ist er hinter seinem Landsmann Rafael Nadal neuer Zweiter. Musetti stößt nach seinem ersten ATP-Titel zum ersten Mal in die Top 40 vor.

(APA) / Bild: Imago