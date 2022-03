Alle Achtelfinal-Entscheidungen der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria: Führt Superstar Cristiano Ronaldo Manchester United gegen Atletico Madrid in die nächste Runde?

via

Die UEFA Champions League Achtelfinal-Rückspiele lieferten Sky Seher:innen schon in der ersten Woche historische Fußballabende auf Sky Sport Austria. Auch in der zweiten Woche der Rückspiele versprechen die Ausgangslagen Spannung pur. Alle Spiele der K.o.-Runde der Königsklasse gibt es live bei Sky Sport Austria.

CR7 und Manchester United gegen Atletico Madrid am Dienstag live bei Sky Sport Austria

Nach dem 1:1 im Hinspiel ist im emotionalen Duell zwischen Manchester United und Atletico Madrid noch alles offen. Bei der Rückkehr von Cristiano Ronaldo nach Madrid dominierte zwar die Mannschaft von Diego Simeone über weite Strecken der Partie, United-Joker Elanga konnte das Match aber noch ausgleichen. Kann Manchester United im Theatre of Dreams ins Viertelfinale einziehen oder setzen sich die Madrilenen am Ende durch? Die Antwort gibt es live auf Sky Sport Austria 2. Moderatorin Constanze Weiss begrüßt ab 20:00 Uhr die Zuschauer:innen gemeinsam mit Sky Experte Lothar Matthäus und Star-Gast Dietmar Kühbauer. Als Sky Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

Auch im zweiten Match des Abends zwischen Ajax Amsterdam und Benfica Lissabon ist nach dem 2:2 im Hinspiel Spannung zu erwarten. Welches Team sich am Ende durchsetzen kann, ist ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Titelverteidiger Chelsea bei OSC Lille am Mittwoch live bei Sky Sport Austria

Thomas Tuchel und der FC Chelsea feierten im Hinspiel gegen Salzburgs Gruppengegner OSC Lille einen 2:0 Heimsieg. Damit erarbeiteten sich die Titelverteidiger aus London eine gute Ausgangslage für das kommende Rückspiel im Norden Frankreichs. Ob Lille um Renato Sanches und Co. im Rückspiel überraschen kann oder die Blues einen souveränen Aufstieg feiern, ist live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Sky Anchor Martin Konrad führt gemeinsam mit dem Sky Experten Peter Stöger durch den Fußballabend. Als Sky Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

Parallel ist Juventus Turin gegen Villareal nach dem 1:1 im Hinspiel gefordert. Turins neuer Topstürmer Dusan Vlahovic brachte die alte Dame schon nach wenigen Sekunden in Führung, das gelbe U-Boot schaffte in Spanien allerdings noch den Ausgleich. In den vergangenen zwei Saisonen schied Juventus jeweils im Achtelfinale aus. Können die Italiener diesmal aufsteigen? Die Antwort gibt es ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3.

Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die kommende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der neue Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

Sky – die Heimat des Fußballs

Mit Sky sehen Fußballfans in Österreich alle 195 Spiele der Österreichischen Bundesliga live & exklusiv. Dazu überträgt Sky ab der kommenden Saison alle 420 Begegnungen der UEFA Champions League, UEFA Europa League sowie der neuen UEFA Europa Conference League, die Deutsche Bundesliga und 2. Deutsche Bundesliga mit zahlreichen österreichischen Legionären sowie den DFB-Pokal und die Premier League live. Wettbewerbsübergreifend überträgt Sky in Österreich in der kommenden Saison 1439 Live-Spiele.

Die Achtelfinal-Rückspiele der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr: Manchester United – Atletico Madrid live auf Sky Sport Austria 2

20:00 Uhr: Ajax Amsterdam – Benfica Lissabon live auf Sky Sport Austria 3

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Lothar Matthäus

Star-Gast: Dietmar Kühbauer

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Die UEFA Champions League am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr: OSC Lille – FC Chelsea live auf Sky Sport Austria 2

20:00 Uhr: Juventus Turin – FC Villareal live auf Sky Sport Austria 3

Moderation: Martin Konrad

Sky Experte: Peter Stöger

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

