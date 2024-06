Alle Duelle fix! Das sind die Paarungen im EM-Achtelfinale

Am Samstag beginnt die K.o.-Phase der EM 2024. Wer trifft auf wen? Sky Sport gibt den Überblick.

Aufgeteilt in sechs Gruppen sind bei der UEFA EURO 2024™ in Deutschland 24 Nationalmannschaften an den Start gegangen. Insgesamt sind nach der Gruppenphase 16 Teams in die K.o.-Phase eingezogen, acht Mannschaften dagegen ausgeschieden.

Die sechs Gruppensieger und Gruppenzweiten sind automatisch in die K.o.-Runde eingezogen, dazu haben sich die vier besten der sechs Gruppendritten qualifiziert.

Diese Teams stehen im Achtelfinale der EM 2024:

Deutschland (Sieger Gruppe A)

Spanien (Sieger Gruppe B)

England (Sieger Gruppe C)

Österreich (Sieger Gruppe D)

Rumänien (Sieger Gruppe E)

Portugal (Sieger Gruppe F)

Schweiz (2. Gruppe A)

Italien (2. Gruppe B)

Dänemark (2. Gruppe C)

Frankreich (2. Gruppe D)

Belgien (2. Gruppe E)

Türkei (2. Gruppe F)

Slowenien (3. Gruppe C)

Niederlande (3. Gruppe D)

Slowakei (3. Gruppe E)

Georgien (3. Gruppe F)

Wie ist das Ranking bei den Gruppendritten?

Neben den sechs Gruppensiegern und den sechs Gruppenzweiten haben sich auch die vier besten Gruppendritten für das Achtelfinale der UEFA EURO 2024™ qualifiziert. Das abschließende Ranking.

Tabelle der Gruppendritten Pl. Nation Sp. Tore Pkt. 1. NIEDERLANDE (Gruppe D) 3 4:4 4 1. GEORGIEN (Gruppe F) 3 4:4 4 3. SLOWAKEI (Gruppe E) 3 3:3 4 4. SLOWENIEN (Gruppe C) 3 2:2 3 5. Ungarn (Gruppe A) 3 2:5 3 6. Kroatien (Gruppe B) 3 3:6 2

Wie werden die vier besten Gruppendritten im Achtelfinale verteilt?

Es gab insgesamt 15 verschiedene Konstellationen, wie die vier besten Gruppendritten im Achtelfinale aufgeteilt werden. Letztlich wurde es C, D, E, F.

Gegen wen spielen die besten Gruppendritten? Beste Dritte aus … SPANIEN vs. ENGLAND vs. Rumänien vs. PORTUGAL vs. C, D, E, F Georgien Slowakei Niederlande Slowenien

Diese Teams sind ausgeschieden bei der EM 2024:

Schottland (4. Gruppe A)

Kroatien (3. Gruppe B)

Albanien (4. Gruppe B)

Serbien (4. Gruppe C)

Polen (4. Gruppe D)

Tschechien (4. Gruppe F)

Ungarn (3. Gruppe A)

Ukraine (4. Gruppe E)

(skysport.de) / Bild: GEPA