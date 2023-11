Alle Infos zur EM-Auslosung

Was steht an?

Am Samstag werden ab 18.00 Uhr in der Hamburger Elbphilharmonie die Vorrundengruppen der Fußball-EM in Deutschland ausgelost. Die Endrunde wird vom 14. Juni bis zum 14. Juli des kommenden Jahres ausgetragen. Es ist die zweite EURO auf deutschem Boden nach 1988.

Was genau wird gelost?

Wie schon bei den zurückliegenden beiden Endrunde nehmen 24 Mannschaften teil. Sie werden in sechs Vierergruppen gelost. Es wird also aus vier Töpfen gezogen. Deutschland ist als Gastgeber in Topf 1 gesetzt und steht als Kopf der Gruppe A fest. Österreich wird aus Topf zwei gezogen. Die Setzliste ergibt sich aus der Rangliste der Europäischen Fußball-Union (UEFA) nach der EM-Qualifikation. Die letzten drei Teilnehmer stehen allerdings noch nicht fest.

Wie sehen die Töpfe aus?

Lostopf 1: Deutschland, Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien, England

Lostopf 2: Ungarn, Türkei, Dänemark, Albanien, Rumänien, Österreich

Lostopf 3: Niederlande, Schottland, Kroatien, Slowenien, Slowakei, Tschechien

Lostopf 4: Italien, Serbien, Schweiz, Sieger Play-off A, Sieger Play-off B, Sieger Play-off C

Wie könnte eine „Hammergruppe“ für Österreich aussehen?

Eine Gruppe mit Deutschland, den Niederlanden und Titelverteidiger Italien ist möglich.

Wann stehen die letzten drei Teilnehmer fest?

Die drei Play-off-Turniere sind für Ende März angesetzt. Alle Begegnungen werden in einer Partie entschieden. Am 21. März 2024 werden die sechs Halbfinals ausgetragen, am 26. März 2024 finden die drei Endspiele statt.

Halbfinale Play-off-Turnier A: Polen – Estland, Wales – Finnland

Im Finale hat der Sieger aus Wales – Finnland Heimrecht.

Halbfinale Play-off-Turnier B: Bosnien-Herzegowina – Ukraine, Israel – Island

Im Finale hat der Sieger aus Bosnien-Herzegowina – Ukraine Heimrecht.

Halbfinale Play-off-Turnier C: Georgien – Luxemburg, Griechenland – Kasachstan

Im Finale hat der Sieger aus Georgien – Luxemburg Heimrecht.

Wer zieht die Lose?

Das ist noch ein Geheimnis. Bekannt ist bisher nur, dass ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek und der portugiesische UEFA-Moderator Pedro Pinto durch die Veranstaltung führen werden. Laut der UEFA werden zudem „elf ehemalige Europameister auf der Bühne“ stehen. Nach einer Stunde soll alles vorbei sein.

Wer tritt im Rahmenprogramm auf?

Zwischen 17.35 und 17.55 Uhr findet ein Konzert statt, auch die Auslosung selbst wird laut UEFA „musikalisch untermalt“. Dabei sind unter anderem der Münchner Tenor Jonas Kaufmann und Star-Geiger David Garrett vertreten. Sie treten gemeinsam mit dem Bundesjugendorchester, dem Bundesjazzorchester und dem Bundesjugendchor auf.

Wie sieht der Endrunden-Modus aus?

Wie schon 2016 und 2021 schaffen es der Erste und der Zweite aus jeder Gruppe ins Achtelfinale. Auch die vier besten Gruppendritten ziehen in die K.o.-Runde ein. Nach der Gruppenphase scheiden also nur acht Mannschaften aus. Gespielt wird in zehn Stadien (Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt, Dortmund, Gelsenkirchen, Köln, Düsseldorf, Hamburg, Leipzig).

Was noch zu sagen wäre?

„Die Veranstaltung bildet den Auftakt für ein Turnier, bei dem alle willkommen sind.“ (UEFA-Wettbewerbsdirektor Martin Kallen)

(SID) / Bild: Imago