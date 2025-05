Alle Meister-Szenarien im Überblick – Der Titel-Showdown HEUTE ab 16 Uhr live auf Sky

Der Titelkampf in der ADMIRAL Bundesliga hat sich vor der letzten Runde noch einmal zugespitzt. Am kommenden Samstag (ab 16 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame mit SkyX alle Spiele live) können mit Sturm Graz, Austria Wien und dem Wolfsberger AC noch drei Mannschaften Meister werden.

Titelverteidiger Sturm (39 Punkte) hat trotz der 1:3-Niederlage am Sonntag bei Rapid die größte Chance auf den erneuten Gewinn der Bundesliga. Die Grazer haben ihr Schicksal als einziger Verein noch selbst in der Hand und wären mit einem Remis im direkten Duell am Samstag (17.00 Uhr) mit dem WAC wieder Meister. Die Wolfsberger und Austria Wien sind jeweils voneinander abhängig und können aus eigener Kraft nicht mehr den Titel holen.

Wichtig zu wissen: Im Fall von Punktegleichheit zwischen zwei bzw. drei Mannschaften kommt es zu einem Zweier- bzw. Dreiervergleich, in dem eine eigene kleine Tabelle aus den direkten Saisonduellen der Teams untereinander gebildet wird.

Die Tabelle der Meistergruppe nach Runde 31

Die Meister-Szenarien im Überblick

Sturm Graz ist Meister…

bei einem Sieg oder Remis gegen den Wolfsberger AC

Der Ausgang des Parallelspiels Austria gegen Blau-Weiß Linz ist dann irrelevant

Verliert die Mannschaft von Trainer Jürgen Säumel allerdings gegen den WAC, gibt es wegen der schlechten Bilanz in den direkten Duellen kein Szenario, das den Titel noch retten könnte.

Austria Wien ist Meister…

bei einem Heimsieg gegen Blau-Weiß Linz und einem WAC-Sieg gegen Sturm Graz

In diesem Fall wäre das Trio mit 39 Zählern punktegleich. Dann würden die direkten Duelle in einem Dreiervergleich mit Sturm und dem WAC für die Austria sprechen und die Veilchen zum ersten Mal seit 2013 wieder österreichischer Meister.

Der Wolfsberger AC ist Meister…

bei einem Sieg gegen Sturm Graz, zugleich darf Austria Wien nicht gegen Blau-Weiß Linz gewinnen

Der WAC hat damit von der Ausgangsposition her die schlechtesten Karten. Man mehr oder weniger „Passagier“, wie Trainer Dietmar Kühbauer feststellte.

Bild: GEPA