Alle Spiele des DFB-Pokals bis 2030 live bei Sky Sport Austria

Sky überträgt in den Spielzeiten 2026/27 bis 2029/30 jeweils alle 63 Begegnungen live, davon 48 exklusiv

Auch der DFB-Pokal der Frauen bleibt bei Sky Sport: ab der ersten Runde insgesamt elf Duelle live, darunter alle Spiele ab dem Viertelfinale

Sky erwirbt außerdem das Recht, seinen Kunden Clips, News und Highlights direkt nach Spielende zu zeigen – ab 7 Uhr des Folgetages auch frei empfangbar für alle Fans auf Abruf inklusive aller Social-Media-Plattformen

Die Vereinbarung beinhaltet die Übertragung über sämtliche Verbreitungswege für Österreich, Deutschland und die Schweiz

Sky Deutschland und der Deutsche Fußball-Bund verlängern ihre Partnerschaft um vier weitere Jahre. Damit wird Sky Sport auch in Zukunft alle Spiele des DFB-Pokals live übertragen und setzt eine erfolgreiche, 17-jährige Tradition fort: Bereits seit 2008 ist Sky Sport die Heimat des prestigeträchtigen Wettbewerbs und zeigt alle Begegnungen live.

Charly Classen, Executive Vice President Sport & Customer Operations bei Sky Deutschland: „Als Wettbewerb zwischen Profis und Amateuren übt der DFB-Pokal seit jeher eine ganz besondere Faszination aus und ist bei unseren Zuschauern äußerst beliebt. Auch in den kommenden Jahren erleben sie nur bei uns garantiert alle Spiele des Wettbewerbs und ihres Vereins live. Nach dem Erwerb der langfristigen Rechte an der Bundesliga und 2. Bundesliga bleiben wir damit die erste Adresse für alle Fans des deutschen Klubfußballs.“

Der neue Vertrag beinhaltet die Rechte für die Spielzeiten 2026/27 bis einschließlich 2029/30. Sky Sport wird pro Saison alle insgesamt 63 Spiele des Wettbewerbs live übertragen, davon 48 exklusiv. Damit bietet Sky Sport allen Fans langfristig das beste Pokal-Erlebnis, das neben allen Spielen in voller Länge auch alle parallel stattfindenden Begegnungen in der Original Sky Konferenz sowie weitere innovative Möglichkeiten beinhaltet, alle Tore zu sehen. Zudem sind auch in der neuen Rechteperiode für Kunden mit Sky Stream oder Sky Q ausgewählte Duelle zusätzlich auch in UHD/HDR verfügbar, darunter beide Halbfinals sowie das Finale in Berlin.

Fans der deutschen Vereine und des deutschen Klubfußballs können bei Sky Sport damit in den kommenden Jahren pro Saison 601 der insgesamt 680 Spiele aus DFB-Pokal, Bundesliga, 2. Bundesliga, Relegation und Supercup live erleben.

Über die Live-Übertragungen hinaus hat Sky Sport das Recht, für seine Kunden direkt nach Spielende linear und auf Abruf umfangreich von sämtlichen Spielen des DFB-Pokals in Form von Clips, News und Highlights zu berichten. Des Weiteren hat Sky Sport die Möglichkeit, ab 7 Uhr des Folgetages auch für alle Fans frei empfangbar von sämtlichen Spielen des DFB-Pokals inklusive aller Social-Media-Plattformen auf Abruf zu berichten.

Die Verlängerung der Partnerschaft mit dem DFB bedeutet darüber hinaus, dass auch der DFB-Pokal der Frauen für vier weitere Jahre bei Sky Sport zu Hause ist. Sky Sport wird weiterhin aus jeder Runde live berichten und insgesamt elf Begegnungen inklusive aller Spiele ab dem Viertelfinale live übertragen. Bereits in den vergangenen drei Jahren berichtete Sky Sport so umfassend wie niemals zuvor vom Wettbewerb der Frauen und bot in dieser Zeit unter anderem erstmals eine Konferenz mit allen Spielen des Viertelfinals an. Das diesjährige Halbfinale zwischen dem HSV und Werder Bremen im ausverkauften Volksparkstadion sowie ein neuer Reichweitenbestwert beim Finale vergangene Woche in Köln markierten den vorläufigen Höhepunkt dieser Entwicklung.

Die Übertragungsrechte gelten für sämtliche Verbreitungswege in Deutschland, Österreich und der Schweiz und umfassen ebenfalls die Rechte zur öffentlichen Vorführung in der Gastronomie, in Hotels sowie weiteren Einrichtungen mit Publikumsverkehr, die über Sky Business angeboten werden.

