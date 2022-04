Alle Viertelfinal-Spiele der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League live bei Sky Sport Austria: Frankfurt – Barcelona, RB Leipzig – Atalanta & West Ham – Olympique Lyon live

via

Der UEFA Super Donnerstag auf Sky Sport Austria startet um 18:15 Uhr mit RB Leipzig – Atalanta Bergamo

Ab 20:15 Uhr der Schlager Eintracht Frankfurt mit Oliver Glasner und Martin Hinteregger gegen den FC Barcelona mit ausführlicher Vorberichterstattung auf Sky Sport Austria 2

Alle weiteren Viertelfinal-Begegnungen u.a. mit Olympique Lyon – West Ham und Glasgow Rangers – SC Braga live bei Sky Sport Austria

Johannes Brandl moderiert den UEFA Super Donnerstag und Sky Experte Alfred Tatar sorgt für fundierte Analysen

Der UEFA Super Donnerstag geht in die nächste Runde. Sky Seher:innen dürfen sich auf alle Viertelfinal-Spiele der UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League freuen.

Konrad Laimer und RB Leipzig gegen Atalanta Bergamo zum Auftakt

RB Leipzig und Konrad Laimer begrüßen im UEFA Europa League Viertelfinal-Hinspiel Atalanta Bergamo im Zentralstadion. Im Duell der starken Offensivreihen ist Spektakel fast garantiert. Im Topspiel der Deutschen Bundesliga am Samstag konnte Leipzig eine mehr als gelungene Generalprobe abliefern, als die Sachsen beim BVB mit 4:1 gewinnen konnten. Gelingt den Leipzigern der nächste Erfolg oder setzen sich die Gäste aus Atalanta durch? Die Antwort gibt es ab 18:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 3.

Oliver Glasner und Martin Hinteregger mit Eintracht Frankfurt gegen den FC Barcelona

Am Donnerstag wartet in Frankfurt ein weiteres Highlight auf die Fußball-Fans, wenn die Eintracht auf den FC Barcelona trifft. Für die Mannschaft von Oliver Glasner ist das Duell mit den Katalanen mit Sicherheit ein Besonderes. Unter Coach Xavi Hernandez hat der spanische Spitzenklub zurück zu alter Stärke gefunden und in der UEFA Europa League soll die erste Trophäe der neuen Zeitrechnung Barcas folgen. Ob Barcelona seiner Favoritenrolle gerecht wird oder Martin Hinteregger und Frankfurt überraschen, ist ab 20:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zum Auftakt gibt es zudem das Viertelfinal-Hinspiel zwischen Feyenoord und Slavia Prag. Zur späten Anstoßzeit spielen außerdem Leicester City gegen PSV Eindhoven, Olympique Marseille gegen PAOK Thessaloniki, West Ham gegen Olympique Lyon, SC Braga gegen Glasgow Rangers, sowie FK Bodo/Glimt gegen AS Rom. Sky Seher:innen können sich zudem auf spannende Spiele in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Alle Viertelfinal-Hinspiele der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League live bei Sky Sport Austria

Der UEFA Super Donnerstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

18:45 Uhr: RB Leipzig – Atalanta Bergamo live auf Sky Sport Austria 3

18:45 Uhr: Feyenoord Rotterdam – Slavia Prag live auf Sky Sport Austria 4

21:00 Uhr: Eintracht Frankfurt – FC Barcelona live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr: Leicester City – PSV Eindhoven live auf Sky Sport Austria 3

21:00 Uhr: Olympique Marseille – PAOK Thessaloniki live auf Sky Sport Austria 4

21:00 Uhr: West Ham – Olympique Lyon live auf Sky Sport Austria 5

21:00 Uhr: SC Braga – Glasgow Rangers live auf Sky Sport Austria 6

21:00 Uhr: FK Bodo/Glimt – AS Rom live auf Sky Sport Austria 7

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Alfred Tatar

Beitragsbild: Imago