Alle Viertelfinal-Spiele im DFB-Pokal und die „Konferenz Spezial“ live bei Sky

Sky zeigt am Dienstag und Mittwoch alle vier Begegnungen des DFB-Pokal-Viertelfinals live

„Konferenz Spezial“ am Dienstag mit FC Bayern gegen SC Freiburg mit Michael Gregoritsch und FC Chelsea gegen FC Liverpool – Wolff Fuss und Frank Buschmann kommentieren

Oliver Glasners Eintracht Frankfurt gegen Christopher Trimmels 1. FC Union Berlin am Dienstag und Konrad Laimers RB Leipzig gegen Borussia Dortmund am Mittwoch

Sky überträgt in dieser Saison alle 63 Spiele des DFB-Pokals live

Nach dem 4:2-Sieg im Klassiker geht’s für den FC Bayern bereits am Dienstag im DFB-Pokal weiter. Dann erwartet die Tuchel-Elf den letztjährigen Finalisten SC Freiburg mit Michael Gregoritsch.

Die Begegnung ist bei Sky nicht nur als Einzelspiel, sondern darüber hinaus auch in der „Konferenz Spezial“ zu sehen, in der zwischen der Viertelfinal-Partie des DFB-Pokals sowie dem Premier League Match FC Chelsea gegen FC Liverpool gewechselt wird. Wolff Fuss und Frank Buschmann kommentieren die internationale Konferenz für alle Fußballbegeisterten, die an diesem Abend nichts verpassen möchten. Moderator Michael Leopold begrüßt die Zuschauer:innen ab 20:15 Uhr auf Sky Sport Top Event. Bereits ab 17:45 Uhr überträgt Sky das erste Viertelfinale zwischen Oliver Glasners Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Union Berlin mit Kapitän Christopher Trimmel live.

Tags darauf empfängt am frühen Abend der einzig verbliebene Zweitligist 1. FC Nürnberg den stark abstiegsgefährdeten VfB Stuttgart. Den Abschluss bilden der amtierende DFB-Pokalsieger RB Leipzig mit Konrad Laimer und Borussia Dortmund, auf den Patrick Wasserziehr ab 20:15 Uhr einstimmt.

Sky zeigt somit am Dienstag und Mittwoch alle vier Begegnungen des DFB-Pokal-Viertelfinals live.

Die Viertelfinals des DFB-Pokals 2022/23 im Überblick:

Dienstag:

17:45 Uhr: Eintracht Frankfurt– 1. FC Union Berlin auf Sky Sport Top Event

20:15 Uhr: Bayern München – SC Freiburg auf Sky Sport 1

20:15 Uhr: „Konferenz Spezial“ (DFB-Pokal und Premier League) auf Sky Sport Top Event

Moderator: Michael Leopold

Mittwoch:

17:45 Uhr: 1. FC Nürnberg – VfB Stuttgart auf Sky Sport Top Event

20:15 Uhr: RB Leipzig – Borussia Dortmund auf Sky Sport Top Event

Moderator: Patrick Wasserziehr