Alles fix! Rapid und Nizza verkünden Jansson-Deal

Wie Sky bereits am Mittwoch exklusiv berichtet hat, wechselt Isak Jansson vom SK Rapid nach Frankreich zu OGC Nizza. Das bestätigen beide Klubs am späten Donnerstagabend zeitgleich. Damit ist der Rekorddeal der Hütteldorfer endgültig fixiert.

Rapid soll nach Sky-Informationen mit 10 Millionen Euro erstmals eine Ablöse im zweistelligen Millionenbereich erhalten. Die bis dato lukrativsten Abgänge der Grün-Weißen waren Maximilian Wöber (zu Ajax Amsterdam) und Robert Beric (zu AS St. Etienne) – beide spülten jeweils 7,5 Millionen Euro in die Rapid-Kassen.

Jansson wurde im Sommer 2024 für 250.000 Euro fix von Rapid verpflichtet, nachdem er in den Monaten zuvor bereits als Leihspieler des FC Cartagena in Hütteldorf überzeugen konnte. In seinen eineinhalb Jahren bei Rapid kam der 23-Jährige auf 45 Pflichtspiele, in denen er zehn Treffer und sieben Assists beisteuerte. Nun verkauft Rapid den Schweden für rund das Vierzigfache des Einkaufspreises.

„Ich freue mich einerseits sehr, dass wir mit unserer Einschätzung über die Qualitäten von Isak Jansson vor eineinhalb Jahren goldrichtig gelegen sind, andererseits hätten wir ihn natürlich gerne noch etwas länger in unseren Reihen gehabt. Fakt ist aber, dass wir nun gemeinsam zur Entscheidung gekommen sind, dass ein Wechsel Sinn für alle Beteiligten macht. Isak, dem ich für seinen Einsatz herzlich danke sowie sehr viel Erfolg und Gesundheit wünsche, möchte den Schritt in eine der Top-5-Ligen Europas nun unbedingt wagen. Da auch für uns die Rahmenbedingungen passen, möchten wir ihm diese Chance ermöglichen“, sagt Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer.

Artikelbild: GEPA