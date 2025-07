Sky-Info: Jansson-Rekorddeal! Rapid einigt sich mit französischem Klub

Der SK Rapid verzeichnet einen neuen Rekord-Abgang! Nach exklusiven Sky-Informationen wechselt Isak Jansson in die französische Ligue 1 zu OGC Nizza.

Rapid soll erstmals eine Ablöse im zweistelligen Millionenbereich erhalten. Diese soll 10 Millionen Euro betragen. Wie Rapid am Mittwochvormittag bekanntgab, ist der Schwede aus dem Trainingslager in Freistadt abgereist, um den Transfer zu fixieren.

Damit ist Jansson Rapids neuer Rekordverkauf. Die bis dato lukrativsten Abgänge der Grün-Weißen waren Maximilian Wöber (zu Ajax Amsterdam) und Robert Beric (zu AS St. Etienne) – beide spülten jeweils 7,5 Millionen Euro in die Rapid-Kassen.

Jansson wurde im Sommer 2024 für 250.000 Euro fix von Rapid verpflichtet, nachdem er in den Monaten zuvor noch als Leihspieler überzeugen konnte. In seinen eineinhalb Jahren bei Rapid kam der 23-Jährige auf bislang 45 Pflichtspiele, in denen er zehn Treffer und sieben Assists beisteuerte. Nun verkauft Rapid den Schweden für rund das Vierzigfache des Einkaufspreises.

(Red.) / Bild: GEPA