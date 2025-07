Offiziell: Rapid verkündet Jansson-Abgang

Isak Jansson wird den SK Rapid verlassen. Das geben die Grün-Weißen am Mittwochvormittag offiziell bekannt.

Demnach wird der Schwede in Abstimmung mit der sportlichen Leitung des SK Rapid das Sommertrainingslager in Freistadt vorzeitig verlassen. Der 23-jährige Offensivspieler erhielt die Erlaubnis für Gespräche mit „einem an einer Verpflichtung interessierten Klub im Ausland“ abzureisen.

Verletzung im Trainingslager

Ebenfalls nicht am Mannschaftstraining des SK Rapid teilnehmen kann Moritz Oswald. Der Eigenbauspieler zog sich ohne Fremdeinwirkung einen Einriss einer Sehne im Unterfuß zu. Operation ist keine notwendig, aber einige Wochen wird der ÖFB-U21-Nationalteamspieler dennoch ausfallen.

Nähere Infos zum Jansson-Abgang in Kürze!

