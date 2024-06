Alles offen – Die Szenarien in EM-Gruppe C

Alles offen in EM-Gruppe C: Nach dem zweiten Spieltag der Gruppe C ist noch keines der vier Teams fix für das Achtelfinale der EM 2024 qualifiziert. Die Situation in Gruppe C vor dem letzten Spieltag.

Die Tabelle der Gruppe C:

1. England – 4 Punkte (2:1)

2. Dänemark – 2 Punkte (2:2)

2. Slowenien – 2 Punkte (2:2)

4. Serbien – 1 Punkt (1:2)

Letzter Spieltag (Dienstag, 25. Juni)

Dänemark – Serbien in München (21.00)

England – Slowenien in Köln (21.00)

Die Szenarien

ENGLAND erreicht das Achtelfinale…

… bei einem Sieg oder Unentschieden gegen Slowenien.

… bei einer Niederlage gegen Slowenien als Gruppenzweiter, wenn Dänemark nicht gegen Serbien gewinnt.

… bei einer Niederlage gegen Slowenien und einem Sieg von Dänemark gegen Serbien, wenn England einer der vier besten Gruppendritten ist.

DÄNEMARK erreicht das Achtelfinale…

… bei einem Sieg gegen Serbien.

… bei einem Unentschieden gegen Serbien als Gruppenzweiter, wenn Slowenien gegen England verliert.

… bei einem Unentschieden gegen Serbien auch bei einem Sieg von Slowenien gegen England, wenn Dänemark einer der vier besten Gruppendritten ist.

… unwahrscheinlich, aber rechnerisch noch möglich: Bei einer Niederlage gegen Serbien, wenn Slowenien höher gegen England verliert und Dänemark einer der vier besten Gruppendritten ist.

DÄNEMARK scheidet definitiv aus…

… bei einer Niederlage gegen Serbien und wenn Slowenien gegen England nicht verliert.

SLOWENIEN erreicht das Achtelfinale…

… bei einem Sieg gegen England.

… bei einem Unentschieden gegen England als Gruppenzweiter, wenn Dänemark gegen Serbien mit weniger erzielten Toren unentschieden spielt.

… unwahrscheinlich, aber rechnerisch noch möglich: Bei einer knappen Niederlage gegen England, wenn Serbien nicht gegen Dänemark gewinnt und Slowenien einer der vier besten Gruppendritten ist.

SLOWENIEN scheidet definitiv aus…

… bei einer eigenen Niederlage, wenn Dänemark mit weniger Toren Differenz gegen Serbien verliert.

SERBIEN erreicht das Achtelfinale…

… bei einem Sieg gegen Dänemark und wenn gleichzeitig Slowenien nicht gegen England gewinnt.

… bei einem Sieg gegen Dänemark, wenn Slowenien England schlägt und Serbien einer der vier besten Gruppendritten ist.

… bei einem Unentschieden, wenn Slowenien gegen England mit zwei Toren Unterschied verliert und Serbien einer der vier besten Gruppendritten ist.

SERBIEN scheidet definitiv aus…

… bei einer Niederlage.

… bei einem Unentschieden, wenn Slowenien nicht verliert.

(SID) / Bild: Imago