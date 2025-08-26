Der SK Sturm Graz tritt im heutigen Rückspiel des Champions-League-Playoffs in Klagenfurt erneut gegen Bodö/Glimt an. Nach der klaren Hinspiel-Pleite wollen die Grazer heute (ab 20 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit Sky X!) ein komplett anderes Gesicht zeigen. In der neuen Folge von DAB | Der Audiobeweis äußert sich das Sky-Expertenduo Peter Pacult und Marc Janko zum CL-Playoff.

„Was die Sturm-Spieler sicherlich unterschätzt haben, und das kenne ich aus meiner Anfangszeit in Salzburg: Der Kunstrasen, es ist schon ein komplett anderes Spiel. Es geht einfach alles einen Tick schneller, der Ball verspringt nicht“, sieht der Ex-Salzburg-Stürmer im Untergrund nachträglich einen entscheidenden Faktor.

Video-Podcast: DAB | Der Audiobeweis #262 mit Marc Janko

„Du kannst dich nicht innerhalb von einer Woche komplett umstellen, so dass du bis ins letzte Detail jeden Ablauf und jeden Pass so hundertprozentig genau spielen kannst wie die Jungs in Norwegen. Das ist ein riesen Nachteil“, erklärt der einstige ÖFB-Mittelstürmer. Besorgt blickt Janko nun in Richtung der Fünfjahreswertung: „Wir sind momentan drauf und dran, dass wir auch aus den Top 15 rutschen, wenn wir nicht Punkte sammeln.“

Janko: „Sturm soll sich mit Anstand verabschieden“

Pacult sah indes auch in den Wetterbedingungen nördlich des Polarkreises ein Handicap für Sturm: „Wenn ich gesehen habe, was für ein Wetter dort war: Da ist der Regen quer gekommen, die Kälte. Eine Frau habe ich gesehen, die hat schon Handschuhe getragen und eine Pudelhaube. Da habe ich geglaubt, es ist schon Winter. Der Kunstrasenplatz, und, was aber die Hauptsache ist: Das ist eine sehr gute Mannschaft. Die haben schon wirklich einen sehr guten Fußball gespielt. Und in diesem Spiel ist alles gegen Sturm Graz gelaufen.“

Pacult: Sturm muss „alles nochmal reinwerfen“

Das Hinspiel müssen die Grazer endgültig abhaken, stattdessen fordert der langjährige Bundesliga-Coach eine andere Einstellung von den Grazern: „Man hat diese Tore gekriegt und das heißt für das Rückspiel: Alles nochmal reinwerfen in dieses Spiel, schauen, dass man dieses Spiel positiv bestreitet. Das heißt Gewinnen. Aber jetzt noch von einem Aufstieg zu reden, das wäre wirklich zu viel des Guten.“

Säumel: „Wollen unser wahres Gesicht zeigen“

Bei einem Aus der CL-Träume würde Pacult aber mit der Europa League eine gute Herausforderung für Sturm sehen: „Für mich ist die Europa League keine schlechte Liga, im Gegenteil. Da warten oft große Mannschaften, die im vorigen Jahr Champions League gespielt haben. Die Europa League ist auch sehr attraktiv.“

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.