Alles Wissenswerte zur Saison 2022/23

Am Freitag, 22.07. startet die ADMIRAL Bundesliga mit der Auftaktpartie zwischen Titelverteidiger Red Bull Salzburg und Austria Wien in die Saison 2022/23.

Die wichtigsten Informationen dazu gibt’s hier auf einen Blick in der Übersicht:

Spielmodus:

Nach dem Grunddurchgang mit Hin- und Rückspiel (22 Runden) werden wie in den vergangenen vier Saisonen die Tabelle sowie die Punktestände geteilt. Die ersten 6 Teams kommen in die Meistergruppe, die zweiten 6 Teams in die Qualifikationsgruppe. Die Punktestände werden nach dem Grunddurchgang halbiert, evtl. sich daraus ergebende halbe Punkte werden abgerundet und bei Punktegleichstand als erstes Entscheidungskriterium herangezogen – siehe Tabellenreihung.

In der Meister- und Qualifikationsgruppe spielen die jeweils sechs Teams noch jeweils zweimal mit Hin- und Rückspiel gegeneinander. Im Anschluss daran erfolgt für drei Teams noch das Europacup-Play-off.

Tabellenreihung:

Bei Begutachtung des direkten Duells werden die Auswärtstore ab sofort nicht mehr berücksichtigt. Damit ergeben sich folgende Entscheidungskriterien bei Punktegleichstand:

Im Finaldurchgang: abgerundeter Punkt direktes Duell (1.1. Anzahl der Punkte | 1.2. Tordifferenz | 1.3. erzielte Tore) / sind mehrere Teams punktegleich, wird eine interne Tabelle aller direkten Duelle erstellt. höhere Tordifferenz höhere Zahl der erzielten Tore höhere Anzahl der Siege höhere Anzahl der Auswärtssiege höhere Zahl der erzielten Tore bei Auswärtsspielen

Spieltermine:

In den Sommermonaten von Saisonbeginn bis Anfang September wird eine neue Anspielzeit am Samstagabend geschaffen. Wie bisher finden pro Runde am Samstag drei Spiele statt, zwei weiterhin um 17:00 Uhr, eines um 19:30 Uhr. Ab September finden am Samstag alle drei Spiele wie bisher um 17:00 Uhr statt.

Die Spielpaarungen für den kompletten Grunddurchgang wurden veröffentlicht, die konkreten Anspielzeiten wurden für die ersten sieben Runden bereits festgelegt: LINK

Ebenfalls neu ab dieser Saison sind Freitagsspiele in der Qualifikationsgruppe. Ab April 2023 wird ein Spiel pro Runde am Freitag um 19:30 Uhr ausgetragen, die anderen beiden Spiele der Qualifikationsgruppe weiterhin am Samstag um 17:00 Uhr. Diese Einzelspiele werden in den ersten acht Wochenendrunden des Finaldurchgangs stattfinden – die letzten beiden Runden werden aus Gründen der Wettbewerbssicherheit weiterhin zeitgleich ausgetragen.

Winterpause:

Durch die Weltmeisterschaft in Katar geht die ADMIRAL Bundesliga in dieser Saison in eine ungewöhnlich lange Winterpause – 88 Tage liegen zwischen dem letzten Bundesliga-Spiel Mitte November und der ersten Frühjahrspartie Mitte Februar. Eine besondere Situation und doch bei Weitem nicht die längste Winterpause der Bundesliga-Geschichte – die war in der Saison 1982/83, als der Ball im Winter gleich 112 Tage lang ruhte.

VAR:

Wie in der vergangenen Saison kommt in der höchsten Spielklasse der Video Assistant Referee (VAR) zum Einsatz. Mit dem VAR kann der Schiedsrichter während des Spiels Video-Wiederholungen verwenden, um klare und offensichtliche Fehlentscheidungen zu korrigieren.

Der VAR beobachtet das gesamte Spiel, kann jedoch nur in vier Situationen bei klaren und offensichtlichen Fehlentscheidungen eingreifen: Tore, Strafstöße. Platzverweise, Identitätsfeststellungen. Mehr Informationen finden Sie unter: https://var-oesterreich.at/

Österreicher-Topf:

Auch in diesem Jahr wird der Einsatz österreichischer Spieler wieder finanziell gefördert. Für den Erhalt der Förderung aus dem Österreicher-Topf muss ein Klub in jedem Spiel mindestens zwölf Spieler auf den Spielbericht setzen, die die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen oder vor Vollendung ihres 18. Lebensjahres zum ersten Mal in Österreich registriert wurden und für die U22 (Stichtag 1.1.2001) spielberechtigt sind.

Die Ausschüttung erfolgt in drei Abrechnungsperioden (nach 11 bzw. 22 Runden sowie nach dem Finaldurchgang) und nach der Anzahl der Spielminuten österreichischer Spieler, wobei die Minuten von U22-Spielern vierfach gewertet werden. Erfüllt ein Klub in einem Spiel die Kriterien nicht, hat er für die jeweilige Abrechnungsperiode keinen Anspruch auf die Förderungen aus dem Österreicher-Topf.

Ligaball:

Seit vier Jahren gibt es in den beiden höchsten Ligen einen einheitlichen Spielball. Ab Saisonbeginn kommt der mittlerweile fünfte Ligaball von adidas zum Einsatz. Mit dem „Al Rihla“ (Arabisch für „Reise“) ist es dasselbe Modell, das auch bei der WM in Katar rollen wird. Für die ADMIRAL Bundesliga wurde das Panel-Design mit dem Bewerbslogo veredelt, bevor sich der neue Ligaball auf seine Reise durch Österreichs Stadien macht.

COVID-bedingte Verschiebungsanträge:

Im Zusammenhang mit Corona wird die bereits in der Vorsaison gültige Regelung beibehalten, wonach ein Klub eine Spielverschiebung beantragen kann, wenn weniger als 14 Feldspieler und zwei Tormänner einsatzfähig sind.

Spielerwechsel:

Auch die in der Corona-Zeit erstmals eingeführte Regelung, die fünf Spielerwechsel pro Team und Spiel ermöglicht, wird beibehalten.

Europacup-Startplätze:

Nach den hervorragenden internationalen Leistungen der heimischen Klubs startet Österreich von Rekord-Platz 8 der UEFA-Fünfjahreswertung in die neue Saison. Damit geht es in dieser Saison wieder um fünf Europacup-Startplätze, darunter einen Fixplatz in der UEFA Champions League. Der Meister der Saison 2022/23 spielt in der kommenden Saison fix in der Gruppenphase der UEFA Champions League. Der Vizemeister steigt in der dritten Qualifikationsrunde der Champions League ein und ist damit zumindest fix in der Gruppenphase der UEFA Europa League. Der Cupsieger spielt im Play-off der Qualifikation zur Europa League und ist damit zumindest fix in der Gruppenphase der UEFA Europa Conference League. Die zwei weiteren Ligavertreter steigen in der kommenden Saison in den Qualifikationsrunden 2 und 3 zur UEFA Europa Conference League ein.

Hat der Cupsieger einen höherwertigen Startplatz über die heimische Meisterschaft bereits fix, geht der „Cup-Startplatz“ auf die Liga über. Alle entsprechenden Szenarien – auch hinsichtlich Europacup-Play-off – finden Sie hier: https://www.oefbl.at/oefbl/wiki/reform-2018-19/faq-bundesliga/europacup-play-off/

Auf- und Abstieg bzw. Relegation:

Mit Saisonbeginn wird die Aufstiegsregel in der ADMIRAL 2. Liga geändert. Um direkt aufzusteigen, muss ein Klub 2023 Meister werden und eine Lizenz für die höchste Spielklasse haben (bis inkl. Saison 2021/22 Meister und Vizemeister möglich). Im Falle, dass erst der Zweit-, Dritt- oder Viertplatzierte eine Lizenz für die ADMIRAL Bundesliga hat, muss der Aufstieg in zwei Relegationsspielen gegen den Letztplatzierten der höchsten Spielklasse erreicht werden (Relegation bis inkl. Saison 2021/22 bis zu Platz 8 möglich). Bei dieser gibt es ab sofort analog zum Europacup auch keine Auswärtstorregel mehr. Sollte auf den ersten vier Plätzen kein Klub landen, der aufstiegsberechtigt ist, verbleibt der 12. Platzierte der höchsten Spielklasse in der ADMIRAL Bundesliga.

Gästetickets:

Um jenen treuen Fans, die ihre Teams auch auswärts unterstützen, in Zeiten der allgemeinen Teuerung für den Stadionbesuch einen zusätzlichen Anreiz zu bieten, wurde der Höchstpreis für Gästetickets, der seit fünf Jahren 20 Euro beträgt, nicht nur weiterhin nicht erhöht, sondern mit Beginn der Saison 2022/23 auf 18 Euro gesenkt.

Transferperiode:

Die Sommerübertrittszeit der BL hat am 09.06.2022 (0 Uhr) begonnen und endet am 31.08.2022 (24 Uhr). Die Winterübertrittszeit der BL beginnt am 07.01.2023 (0 Uhr) und endet am 06.02.2023 (17 Uhr).

Quelle: Bundesliga