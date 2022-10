Alonso mit schnellster Runde im FP1 von Japan

Altmeister Fernando Alonso (41) hat beim verregneten Auftakt der Formel 1 in Japan die Bestzeit hingelegt – Mick Schumacher verlor auf dem nassen Kurs in Suzuka indes die Kontrolle über seinen Haas-Boliden. Der 23-Jährige war am Ende des ersten freien Trainings am Freitag bereits auf dem Rückweg an die Box, als er bei zunehmendem Regen und Aquaplaning von der Strecke abkam.

Die Front seines Haas prallte in den Reifenstapel, das Auto wurde recht stark beschädigt. Schumacher selbst blieb offenbar unverletzt, das Training schloss er letztlich als Siebter ab.

Schnellster Mann war Alonso im Alpine in 1:42,248 Minuten, es folgte das Ferrari-Duo Carlos Sainz und Charles Leclerc. Die Aussagekraft der Session war noch überschaubar, die Piloten tasteten sich vorsichtig an die Verhältnisse heran.

Weltmeister Max Verstappen im Red Bull, der am Sonntag (7.00 Uhr MEZ/Sky) seinen zweiten Titel vorzeitig perfekt machen kann, wurde Sechster. Sebastian Vettel beendete die Session gar vorzeitig, mit knapp sechs Sekunden Rückstand lag er auf dem letzten Platz.

(SID)/Bild: Imago