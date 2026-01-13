Alonso reagiert auf Real-Aus

Real Madrid hat sich am Montag von Trainer Xabi Alonso getrennt. Jetzt meldet sich der Weltmeister von 2010 erstmals nach seiner Entlassung zu Wort.

Das Kapitel Real Madrid ist für Xabi Alonso schon wieder vorbei!

Nach der 2:3-Pleite im Supercopa-Finale gegen Rivalen FC Barcelona entschieden sich die Madrilenen für einen Neuanfang auf der Trainerposition. Während sich die Real-Stars wie Kylian Mbappe bereits zu Wort gemeldet haben, äußerte sich nun auch Alonso erstmals nach seiner Entlassung.

Das Statement im Wortlaut:

„Diese berufliche Etappe geht zu Ende, und sie ist nicht so verlaufen, wie wir es uns gewünscht hätten. Real Madrid zu trainieren war eine Ehre und eine Verantwortung. Ich danke dem Verein, den Spielern und vor allem den Fans und dem Madridismo für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung. Ich gehe mit Respekt, Dankbarkeit und dem Stolz, mein Bestes gegeben zu haben.“

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago