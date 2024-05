Alonso schwärmt: „Es war eine Traumsaison“

Xabi Alonso freute sich zur Feier dieses besonderen Abends auf „deutsches Bier“ – und lobte seine Double-Helden in den höchsten Tönen. „Es war eine Traumsaison. In 53 Spielen nur eine Niederlage, das ist unglaublich“, sagte der Erfolgstrainer von Bayer Leverkusen nach dem 1:0 (1:0) im DFB-Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern: „Wir müssen es genießen. Das Double ist total verdient, ich bin so dankbar für Alles.“

Granit Xhaka (16.) hatte für Leverkusen zum 1:0 getroffen – und verdiente sich ein Sonderlob: „Er hat meine Arbeit viel einfacher gemacht“, sagte Alonso. Der Baske habe „eine starke Verbindung“ zum Schweizer gehabt. „Er hat einen großen Anteil an diesem Erfolg, ohne ihn wäre das nicht möglich gewesen.“

Doch da Odilon Kossounou (44., Gelb-Rot) vom Platz flog, musste der deutsche Meister lange in Unterzahl spielen und zittern. „Wir haben große mannschaftliche Geschlossenheit gezeigt“, sagte Alonso: „Das Wichtigste war der Glaube der Mannschaft. Sie waren bereit, mit zehn Spielern zu kämpfen.“

HIGHLIGHTS | 1. FC Kaiserslautern – Bayer Leverkusen | DFB-Pokalfinale

Alonso: „Ich bin sehr stolz auf diese Mannschaft“

In der Halbzeitpause habe er „nicht zu viel gesprochen“ stattdessen die Führungsspieler Xhaka, Robert Andrich und Jonathan Tah zum Team sprechen lassen. „Ich habe diesen Moment genossen. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft.“

Die Messlatte liegt nach der historischen Saison hoch, das weiß auch Alonso. Auseinandersetzen will er sich damit aber erst nach den Feierlichkeiten. „Nein, nein. Urlaub brauchen wir. Über nächste Saison denke ich nicht nach“, sagte der 42-Jährige, bevor es in die rauschende Partynacht von Berlin ging. „Es war sehr intensiv. Jetzt feiern wir erstmal.“

(SID)/Beitragsbild: Imago