Alpine-Markenchef: 2023-Szenarios mit Alonso und Piastri

Das Alpine-Team arbeitet an Lösungen für die nächste Saison, in denen sowohl Veteran Fernando Alonso als auch der nachdrängende Oscar Piastri ein Cockpit in der Formel 1 haben. Laurent Rossi, der Gesamtverantwortliche innerhalb des Renault-Konzerns für die Marke Alpine, sagte am Samstag, die Szenarios seien „sehr plausibel, sehr vernünftig und würden beide Fahrer zufriedenstellen, glauben wir“. Der 40-jährige Spanier Alonso ist derzeit einer der zwei Alpine-Stammpiloten.

Der zweimalige Weltmeister möchte zumindest auch 2023 in der Formel 1 aktiv sein. Sein Kollege ist der Franzose Esteban Ocon, der über dieses Jahr hinaus einen Sitz bei dem Team hat. Der Australier Piastri gehört zum Renault-Reservekader und gilt als großes Talent. Der 21-Jährige aus Melbourne hofft, nächstes Jahr den Sprung in die Motorsport-Königsklasse zu schaffen, nachdem er 2020 die Formel-3-Gesamtwertung gewonnen hatte und ein 2021 als „Rookie“ Formel-2-Meister wurde.

Eine Möglichkeit für Alpine wäre es, Piastri an einen anderen Rennstall zu verleihen, sofern dieser kein direkter Konkurrent in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft ist. Diesbezüglich gilt Nachzügler Williams als Kandidat, dort dürfte der Kanadier Nicholas Latifi vor dem Aus stehen.

„Ich wäre dafür offen, Oscar zu verleihen, solange ich ihn zurückbekomme“, sagte Rossi vor dem Großen Preis von Frankreich in Le Castellet am Sonntag. „Eine Leihe, wie es so viele andere Fahrer getan haben, um die Tricks zu lernen und dann zu uns zurückzukommen, wäre ein gutes Szenario.“

(APA) / Bild: Imago