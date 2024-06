„Alptraum in Berlin“: Polnische Pressestimmen zur Niederlage gegen Österreich

Die österreichische Nationalmannschaft hat am Freitag bei der Europameisterschaft in Deutschland mit einem 3:1 (1:1)-Sieg gegen Polen in Gruppe D die Aufstiegschancen gewahrt. Der Gegner ist hingegen ausgeschieden. Das sind die polnischen Pressestimmen zum ÖFB-Sieg.

„Przeglad Sportowy“: „K.o.! Österreich hat Polen seinen Platz unter den EM-Teilnehmern gezeigt. (…) Die polnische Nationalmannschaft hat ihre letzte einprozentige Chance verloren.“

„Fakt“: „Das Ende der Hoffnung. (…) Alptraum in Berlin. So hätte es nicht laufen sollen. Die Polen haben in Berlin eine Tracht Prügel bezogen!“

„Gazeta Wyborcza“: „Wojciech Szczesny hat wieder einmal brillant verteidigt, er war wie immer der Beste im Team. Aber im ernsthaften Fußball kann man nicht davon ausgehen, dass in jedem wichtigen Spiel der Torhüter für alle einspringt.“

„Wer zuletzt kommt, scheidet zuerst aus“, schrieb das Portal „goal.pl“ und spielte darauf an, dass sich die Mannschaft erst über die Playoffs für das Turnier qualifiziert hatte und nun als erstes Team raus ist.

Im zweiten Gruppenspiel trennten sich am späten Abend Frankreich und die Niederlande mit einem torlosen Remis. Dies wurde in den jeweiligen Medien wie folgt kommentiert.

Niederlande

„De Telegraaf“: „Ronald Koemans Vermutung hat ihn wieder einmal nicht enttäuscht. Nach den Niederlagen gegen Frankreich in der EM-Qualifikation (0:4 und 1:2) glaubte der Trainer, dass die dritte Chance die beste ist. Und tatsächlich holten die Niederlande im wichtigsten der drei Länderspiele gegen die Nummer zwei der Welt einen Punkt: 0:0. Nach dem Sieg gegen Polen war dies ein entscheidender Schritt in Richtung Achtelfinale der Europameisterschaft.“

„AD“: „Auf dem Zahnfleisch kämpften die Niederlande am Freitagabend gegen Frankreich um ein Unentschieden und verteidigten vor allem in der zweiten Halbzeit mit aller Kraft. Das wertvolle Unentschieden (0:0), trotz eines nicht anerkannten Tores von Xavi Simons, war das Maximum, das die niederländische Mannschaft verdient hatte.“

Frankreich

„L’Équipe“: „Bedauerlich. Ein Punkt. Les Bleus müssen sich noch gedulden, bis der Einzug ins EM-Achtelfinale geschafft ist. Ohne Kylian Mbappé, geschont nach seinem Nasenbeinbruch gegen Österreich am Montagabend, spielt die französische Mannschaft 0:0 gegen die Niederlande am Freitagabend. (…) Antoine Griezmann und seinen Mitspielern fehlte die Effizienz gegen die Niederländer, die durch ein Tor von Xavi Simons fast überrascht hätten, das aber wegen einer Abseitsposition von Denzel Dumfries nicht gegeben wurde.“

„Le Parisien“: „Ein frustrierendes Unentschieden für Les Bleus.“

„Le Figaro“: „Es gibt Unentschieden, die man nach dem Schlusspfiff vergisst. Und es gibt andere, die einen trotz eines gewissen Vergnügens den Eindruck hinterlassen, etwas nicht erledigt zu haben. Dieses 0:0 gegen die Niederlande ist von der zweiten Kategorie.“

„Libération“: „Frankreich und die Niederlande trennen sich wie gute Freunde mit einem Unentschieden.“

„Sud-Ouest“: „Dominant, in einigen Phasen inspiriert, verschwendeten die Franzosen ohne Mbappé zu viel beim Abschluss, allen voran Griezmann. Nachdem (Torwart) Maignan sie gerettet hat, müssen sie Polen schlagen, um Gruppenerster zu werden.“

(APA)/Bild: Imago