Als Kane-Backup: Bayern an Sturm-Juwel dran

Die Bayern suchen nach wie vor nach einem Backup für Superstürmer Harry Kane im kommenden Sommer. Ein spannender Kandidat ist nach Informationen von Sky Sport Franculino Dju vom FC Midtjylland.

Der Angreifer steht weiterhin auf der Liste für den Sommer! Bayern-Sportdirektor Christoph Freund war bereits treibender Faktor hinter einem Transfer-Versuch kurz vor dem letzten Deadline Day. Der deutsche Rekordmeister hatte damals bereits ein offizielles Angebot vorbereitet.

Starke Leistungen unter Tullberg

Franculino steht in Midtjylland – dem Klub von Ex-BVB-Trainer Mike Tullberg – noch bis 2029 unter Vertrag. Der 21-jährige Angreifer und 14-malige Nationalspieler von Guinea-Bissau erzielte in der laufenden Saison 21 Tore in 30 Pflichtspielen. Drei weitere bereitete er vor. Franculino führt die Torjägerliste der dänischen Superliga mit 16 Treffern an, auch in der Europa League konnte er bereits mit drei Toren auf sich aufmerksam machen. Bitter: Im Dezember verletzte sich Franculino am Knie, wurde operiert und muss noch mehrere Monate pausieren.

Folgt im Sommer dennoch der große Schritt?

Entscheidend wird sein, wie sich Sportvorstand Max Eberl in der Personalie positioniert. Klar ist: Die Münchner wollen einen Backup für Kane unter Vertrag nehmen. Auch Hoffenheim-Angreifer Fisnik Asllani bleibt in dieser Hinsicht weit oben auf der Liste.

(skysport.de – Florian Plettenberg und Nico Ditter) Foto: Imago