Als letzter Rennstall: Aston Martin zeigt neue Lackierung

Wie auch in der vergangenen Saison schimmert das Auto im klassischen „British Racing Green“. Dazu kommen ein schwarzer Grund sowie hellgrüne Details an den Seiten.

„Der AMR26 ist ein entscheidender Schritt für Aston Martin Aramco, da wir 2026 in eine neue Ära der Formel 1 eintreten. Diese Vorschriften markieren den größten Neuanfang, den der Sport seit einer Generation erlebt hat, und wir gehen mit einem klaren Ziel vor Augen daran: ein Team aufzubauen, das gewinnen kann“, sagte Eigentümer Lawrence Stroll im Rahmen der Präsentation in Dhahran, Saudi-Arabien.

Zuletzt ist der Rennstall aus Silverstone eher negativ aufgefallen. Bei den privaten Tests in Barcelona absolvierte Aston Martin die wenigsten Runden. Zudem offenbarte der neue Team-Boss und Chef-Designer Adrian Newey, dass man in der Entwicklung „vier Monate im Rückstand ist.“

(skysport.de)

Beitragsbild: astonmartinf1.com © Privat