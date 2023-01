Als Mudryk-Alternative: Arsenal will Brighton-Stürmer holen

Der belgische Angreifer Leandro Trossard soll laut dem Transfer-Guru Fabrizio Romano vor einem Wechsel zum FC Arsenal stehen.

Der Premier-League-Tabellenführer ist sich wohl schon mit Trossard einig. Es gäbe fortgeschrittene Verhandlungen und ein offizielles Angebot für eine Verpflichtung noch in diesem Winter soll bereits abgegeben sein.

EXCLUSIVE: Arsenal have opened talks to sign Leandro Trossard from Brighton, negotiations are advanced with official bid ready for permanent move. 🚨⚪️🔴 #AFC

Personal terms already agreed — talks will continue to get deal done soon. pic.twitter.com/WgiCtz1jG1

