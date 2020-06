Altach-Coach Pastoor: “Gefühlsmäßig waren wir 90 Minuten am Ball”

via

via Sky Sport Austria

Nach dem ungefährdeten 2:0-Erfolg von Altach gegen den SKN St. Pölten zeigte sich Trainer Alex Pastoor mit dem dominanten Auftreten seiner Mannschaft zufrieden.

“Gefühlsmäßig waren wir 90 Minuten am Ball. Vor allem nach der Roten Karte hatte St. Pölten kaum noch den Ball”, sagte der Niederländer im Sky-Interview nach der Partie.

Einen kleinen Kritikpunkt am Auftritt seiner Mannschaft fand Pastoor dennoch. In Überzahl habe ihm “die Jagd nach dem zweiten, dritten Tor ” ein bisschen gefehlt, so der Altacher Übungsleiter.