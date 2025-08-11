Altach gibt Mittelfeldspieler ab

Der SCR Altach hat den Abgang von Mittelfeldspieler Djawal Kaiba verkündet. Wie die Vorarlberger mitteilten, wechselt der Kameruner zum FC Wil in die zweite Schweizer Liga. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

„Djawal Kaiba hat bei uns zuletzt einen Wechselwunsch geäußert, um an anderer Stelle mehr Spielzeit zu erlangen. Daher haben wir dem Wechsel zugestimmt und Djawal keine Steine in den Weg gelegt. Mit dem FC Will hat ein Verein aus der zweiten Schweizer Liga Interesse bekundet und wir haben eine Lösung gefunden, die für alle Parteien gut ist. Wir bedanken uns herzlich für seinen Einsatz in den letzten Jahren und wünschen ihm auf seinem weiteren Weg viel Erfolg“, sagte Sportdirektor Philipp Netzer.

Kaiba war im Sommer 2023 aus seiner Heimat nach Altach gewechselt und wurde in der Hinrunde der vergangenen Saison an Zweitligist Schwarz-Weiß Bregenz verliehen. Schon im Winter beorderten die Altacher den defensiven Mittelfeldspieler zurück. In der vergangenen Frühjahrssaison absolvierte Kaiba 13 Bundesliga-Spiele für den SCRA.

Bild: GEPA