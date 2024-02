Altach holt französischen Flügelspieler

Der SCR Altach verpflichtet Sofian Bahloul. Der 24-jährige Franzose mit algerischen Wurzeln kommt vom Schweizer Zweitligisten FC Wil 1900 ins Ländle.

Bahloul ist auf den offensiven Flügelpositionen zu Hause, bei Wil kam er in dieser Saison meistens als Rechtsaußen zum Einsatz. Der 1,78 Meter große Offensivspieler bewies in der Schweizer Challenge League seine Torgefahr. Für Wil und zuvor für den FC Chiasso sammelte der Linksfuß 75 Scorerpunkte (47 Tore und 28 Assists) in 180 Ligaspielen. Auch in der aktuellen Saison ist Bahloul bereits neunfacher Liga-Torschütze.

Bei Altach erhält Bahloul einen Vertrag bis Sommer 2026.

(APA)/ Artikelbild: Imago