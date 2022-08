Altach-Innenverteidiger per Leihe in die 2. Liga

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Sportlicher Leiter Altach zu Leihe

Der 23-jährige Oberösterreicher wurde 2020 vom LASK verpflichtet und bestritt in den vergangenen zwei Jahren 24 Pflichtspiele für den SCR Altach. Dabei gelang ihm ein Treffer und zwei Assists. Seinen letzten Pflichtspieleinsatz verbuchte er im April dieses Jahres, bei der 0:4-Niederlage gegen den TSV Hartberg.

„David Bumberger hat in den letzten Wochen keine Einsatzzeit mehr bekommen, was sich bereits nach der Sommervorbereitung abgezeichnet hat. Die Leihe zu Vorwärts Steyr macht deshalb zu diesem späten Zeitpunkt für alle Seiten Sinn und ist für ihn eine Chance, sich in der 2. Liga neu zu beweisen. David ist fit und wird Steyr auf Anhieb weiterhelfen können,“ so Werner Grabherr.

(Bild: GEPA)