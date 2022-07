Altach leiht Stuttgart-Talent

via

via Sky Sport Austria

Die Stürmersuche des SCR Altach ist vorerst beendet. Die Vorarlberger haben den 18-jährige Alexis Tibidi vom VfB Stuttgart für eine Spielzeit ausgeliehen.

Der Angreifer steht seit Sommer 2021 beim VfB Stuttgart unter Vertrag, zuvor spielte der Franzose bei Toulouse. Tibidi absolvierte in der abgelaufenen Saison 13 Spiele für die Profis des VfB Stuttgart, aufgrund von disziplinären Vorfällen wurde das Talent aber zur zweiten Mannschaft geschickt.

Nun wird Tibidi für den SCR Altach in der ADMIRAL Bundesliga auf Torejagd gehen. Zudem verkündete der Verein am Montag einen Abgang: Noah Bitsche wird für eine Saison an Vorwärts Steyr ausgeliehen.

(Red.)

Bild: Imago