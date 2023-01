Altach löst Vertrag mit Angreifer auf

Fußball-Bundesligist hat den Vertrag mit Stürmer Guy Dahan einvernehmlich aufgelöst. Das Arbeitspapier des 22-Jährigen wäre noch bis Sommer 2024 gelaufen.

Dahan wechselte erst im vergangenen Sommer von Maccabi Haifa ins Ländle. In der Herbstsaison absolvierte der Angreifer zwei Einsätze im ÖFB Cup. Sonst spielte Dahan ausschließlich für die Amateure in der Eliteliga, wo er auch neun Tore erzielte. In der Bundesliga schaffte er es nie in den Spieltagskader.

Vertrag aufgelöst ❌ Nachdem der Transfer von seinem neuen Arbeitgeber bereits gestern Abend öffentlich gemacht wurde, wurden heute Mittag auch die letzten Papiere unterschrieben, um den Transfer offiziell zu machen. 😅 Viel Erfolg in Israel, Guy!

Für Dahan geht es nun zurück nach Israel. Der 22-Jährige hat beim Zweitligisten Maccabi Petah Tikva einen neuen Vertrag unterschrieben.

Bild: GEPA