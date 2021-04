via

via Sky Sport Austria

SCR Altach muss in den nächsten Spielen im Abstiegskampf auf den besten Torschützen der Saison verzichten.

Mittelfeldspieler Emanuel Schreiner (4 Tore) fällt nach einer Bänderverletzung im Sprunggelenk “mehrere Wochen” aus, wie die Vorarlberger am Dienstag nach einer MRT-Untersuchung bekanntgaben. Schreiner fehlte bereits bei der 0:2-Niederlage bei Austria Wien am Samstag, wodurch Altach an Punkten gemessen ans Tabellenende zurückfiel.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(APA)

Beitragsbild: GEPA