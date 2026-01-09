Altach präsentiert Ingolitsch-Nachfolger

Der SCR Altach hat Ognjen Zaric als neuen Cheftrainer vorgestellt. Der 36-Jährige übernimmt damit erstmals eine Mannschaft in der ADMIRAL Bundesliga. Zuletzt war der österreichisch-serbische Doppelstaatsbürger in der Schweiz tätig.

Der in Teslic geborene Zaric zog im Alter von vier Jahren mit seiner Familie nach Tirol. Seine ersten Schritte im Trainergeschäft machte er im Nachwuchsbereich des FC Kufstein sowie beim DFI Bad Aibling in Deutschland. 2017 wechselte er zur SpVgg Unterhaching, wo er die U17 betreute. Seine erste Station im Erwachsenenfußball folgte 2018/19 beim TSV 1860 Rosenheim in der Regionalliga Bayern.

Zur Saison 2019/20 kehrte Zaric als Trainer und Sportlicher Leiter zum FC Kufstein zurück. Anschließend führte ihn sein Weg in die Schweiz zum FC Basel, wo er zunächst im Nachwuchsbereich arbeitete und später Teil des Trainerteams der Profimannschaft unter Patrick Rahmen war.

Cheftrainer in der Schweizer Super League

Zaric, der in Besitz der UEFA-Pro-Lizenz ist, folgte Rahmen im Sommer 2023 zum FC Winterthur. Als Rahmen ein Angebot des Schweizer Spitzenklubs Young Boys annahm, stieg Zaric zum Cheftrainer auf. Der gewünschte sportliche Erfolg blieb jedoch aus, nach einer halben Saison und einem Punkteschnitt von 0,9 in 21 Spielen trennten sich die Wege.

Nun tritt Zaric die Nachfolge von Fabio Ingolitsch, der zu Meister Sturm Graz wechselte, beim SCR Altach an. Atdhe Nuhiu und Louis Ngwat-Mahop werden weiter als Assistenten fungieren.

Artikelbild: Imago