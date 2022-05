Altach-Präsident Pfanner über Abstieg: „Müssen an Plan B denken“

via

Drei Spiele vor dem Saisonende steht Schlusslicht SCR Altach mit dem Rücken zur Wand: Für realistische Chancen ist ein Sieg gegen die SV Ried (JETZT LIVE und exklusiv auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) nahezu Pflicht – Vereinspräsident Peter Pfanner ist nicht nur aufgrund der Kulisse zuversichtlich.

„Wir denken heute nicht an das Thema Abstieg“, glaubt der Funktionär an drei Punkte gegen die Innviertler Gegner. Dennoch ist der Abstieg mittlerweile zwangsläufig ein Thema, mit dem sich der Verein befassen muss: „Du musst an einen Plan B denken. Altach ist ein Verein, der auf sehr gesunden Beinen steht, das würde keine schlaflosen Nächte bedeuten“, betont Pfanner, für den dennoch „ein Abstieg auch ein Rückschlag“ wäre.

Auch finanziell würde im Worst Case ein Loch im Budget entstehen: „In dieser Situation redest du über zwei, drei Millionen Euro, die im Budget fehlen werden.“

