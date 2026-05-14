Altach-Profi Gorgon gibt Karriereende bekannt

Altach-Profi Alexander Gorgon beendet im Alter von 37 Jahren seine aktive Fußballerkarriere. Das gab der gebürtige Wiener am Donnerstag offiziell bekannt.

Wie der SCR Altach mitteilte, wird Gorgon im Rahmen des Heimspiels gegen die SV Ried am kommenden Samstag offiziell verabschiedet.

Alexander Gorgon sagt zu seinem Karriereende: „Nach 488 Pflichtspielen und vielen unvergesslichen Momenten ist für mich der Zeitpunkt gekommen, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Es war eine Reise, die mich von Wien über Kroatien und Polen bis hierher nach Altach geführt hat. Ich blicke mit Stolz auf die Titel und die vielen Begegnungen zurück, die mich als Sportler und Mensch geprägt haben. Jetzt freue ich mich darauf, mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen und ein neues Kapitel abseits des Rasens aufzuschlagen. Ein großes Dankeschön gilt allen Fans und Wegbegleitern.“

Meistertitel mit Austria Wien und Rijeka

Gorgon stammt aus der Jugend von Austria Wien und feierte 2010 im Dress der Veilchen auch sein Profidebüt. 2013 gewann er mit der Austria den österreichischen Meistertitel. 2016 erfolgte der Wechsel zu HNK Rijeka. In Kroatien feierte Gorgon einen Meistertitel und drei Cupsiege, ehe er 2020 nach Polen zu Pogon Stettin weiterzog.

Im Jänner 2025 kehrte der Mittelfeldspieler nach fast zehn Jahren im Ausland nach Österreich zurück und schloss sich dem SCR Altach an. Für die Vorarlberger absolvierte Gorgon 34 Einsätze.

Sein bislang einziger Treffer im Altach-Dress gelang ihm in der 1. Runde der aktuellen Saison beim 2:0-Auswärtssieg gegen den WAC.

VIDEO: Gorgon mit Traumtor gegen WAC

Bild: GEPA