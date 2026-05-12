Neustart im Ländle: Raguz vor Wechsel zum SCR Altach

Marko Raguz steht vor einem Wechsel zum SCR Altach. Laut Sky-Informationen sind nur noch letzte Details zu klären, bevor der Transfer fixiert wird. Der Vertrag des Offensivspielers bei der Wiener Austria läuft aus, womit ein Transfer ablösefrei möglich wäre.

Raguz wechselte im Sommer 2022 vom LASK zur Austria, die damals rund 1,3 Millionen Euro für den heute 27-Jährigen bezahlte. Verletzungsbedingt kam er in seiner Zeit bei den Wienern nur auf 34 Einsätze und erzielte dabei zwei Tore. Insgesamt kann Raguz in der österreichischen Bundesliga auf 86 Spiele, 11 Tore und 7 Vorlagen vorweisen.

Der Stürmer ist zudem ehemaliger U-Nationalspieler für Österreich und absolvierte 21 Partien für unterschiedliche Jugend-Nationalteams, in denen er sechs Tore erzielte. Bei Altach will Raguz nun wieder in die Spur finden und sein Potenzial voll ausschöpfen.

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Bild: GEPA