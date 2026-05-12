Rapid im Poker um Torjäger Adamsen in Pole-Position

Der Poker um Tonni Adamsen geht in die finale Phase und der SK Rapid befindet sich im Werben um den 31-jährigen Torjäger in der Pole-Position. Der dänische Stürmer ist im Sommer ablösefrei zu haben und könnte damit für mehrere Klubs interessant werden.

Eine Einigung mit den Wienern ist noch nicht erzielt, aber die finale Entscheidung steht bevor. Neben den Hütteldorfern sollen auch Bröndby IF und der FC Kopenhagen Interesse am Angreifer zeigen.

Adamsen hat sich bei Silkeborg IF als Leistungsträger etabliert, in 156 Einsätzen kommt er auf 65 Tore sowie 24 Vorlagen. Rapid-Trainer Hoff Thorup kennt und schätzt den 31-jährigen Torjäger zudem aus seinen direkten Duellen mit dem FC Nordsjælland in der dänischen Liga.

Die Entscheidung über den Transfer soll in Kürze fallen. Für die Hütteldorfer wäre Adamsen wohl eine Verstärkung im Offensivbereich.

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Bild: Imago