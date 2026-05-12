Saisonaus für Arsenals White

Der FC Arsenal muss im Saisonendspurt auf Rechtsverteidiger Ben White verzichten. Wie der Premier-League-Tabellenführer am Dienstag mitteilte, fällt der Engländer mit einer Knieverletzung für den Rest der Saison aus und verpasst damit auch das Champions-League-Finale am 30. Mai in Budapest gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain.

Und auch für Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel ist die Verletzung von White eine schlechte Nachricht: Eine WM-Teilnahme des 28-Jährigen bei der in einem Monat beginnenden Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada gilt als unwahrscheinlich.

White hatte die Verletzung am rechten Knie am Sonntag beim wichtigen 1:0‑Auswärtssieg bei West Ham United erlitten. Arsenal kämpft im Zweikampf mit Manchester City um den ersten Meistertitel in der Premier League seit 2004.

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