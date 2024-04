Der SCR Altach wartet seit der 16. Runde auf einen Sieg in der ADMIRAL Bundesliga. Genauer gesagt seit dem 5. Dezember 2023, damals gastierte Austria Lustenau zum Ländle-Derby in der Cashpoint Arena.

Die Altacher setzten sich dank Treffern von Lukas Gugganig (6.), Gustavo Santos (60.) und Mike-Steven Bähre (87.) klar mit 3:0 gegen die Rivalen aus Lustenau durch und konnten erstmals nach vier Niederlagen in Folge wieder voll punkten. Der erhoffte Befreiungsschlag war es allerdings nicht – denn seitdem wartet Altach seit zehn Pflichtspielen auf einen Sieg. Neben drei Niederlagen in der Bundesliga stehen sechs Unentschieden – zuletzt sogar fünf in Folge. Im ÖFB-Cup gab es nach der Winterpause Anfang Februar das Aus im Viertelfinale gegen Zweitligist DSV Leoben.

Die Austria aus Lustenau wechselte nur knapp zwei Wochen nach der Pleite im Derby den Trainer. Andreas Heraf übernahm das Amt von Vorgänger Markus Mader. Unter dem Neo-Coach konnte die Austria die ersten zwei vollen Erfolge in der laufenden Bundesliga-Saison (2:0 bei der WSG Tirol, 2:0 gegen Blau-Weiß Linz) einfahren. Im Abstiegskampf sieht es – wohl auch dank der Punkteteilung – wieder etwas besser aus als im sieglosen Herbst. Fünf Punkte fehlen sowohl auf Tirol, als auch auf den Aufsteiger aus Linz und den Lokalrivalen aus Altach.

Altach gegen Lustenau – Entscheidendes Duell im Abstiegskampf?

Am Samstag kommt es zur Neuauflage des Ländle-Derbys in Lustenau (ab 16 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass). Auch das erste Aufeinandertreffen in der laufenden Spielzeit ging in der fünften Runde mit 3:0 an Altach.

In der Tabelle der Qualifikationsgruppe trennen den aktuellen Neunten Altach und den Letzten Lustenau nur noch fünf Punkte. Bei einem Heimsieg der Austria würde das Team von Trainer Heraf an zwei Zähler heranrücken. Gewinnen jedoch die Altacher, könnte ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht werden.

Altach vs. Lustenau 3:0 (16. Runde 2023/24) – die Highlights

