Offiziell: Heraf übernimmt Austria Lustenau

Wie Sky bereits am Montag berichtet hat wird Andreas Heraf neuer Trainer bei Austria Lustenau. Das gab das Tabellenschlusslicht der ADMIRAL Bundesliga am Dienstagabend nun offiziell bekannt.

Heraf ist in der Fußball-Bundesliga ein bekannter Rückkehrer: 2021 bewahrte er die SV Ried vor dem Abstieg, danach schaffte er als Bregenz-Trainer den Aufstieg in die 2. Liga, wo die Vorarlberger Landeshauptstadt bislang als aktueller Dritter überraschte. Davor betreute er unter anderem Ex-Erstligist Pasching und bekleidete Funktionärsämter bei den Verbänden Österreichs und Neuseelands, nun unterschreibt er in Lustenau einen Vertrag bis Saisonende.

Für Heraf bedeutet der neue Trainerjob gleichzeitig eine Rückkehr nach Lustenau: Bereits von 2003 bis 2005 war Heraf Coach der Austria und betreute den Verein in 81 Spielen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sky Sport Austria (@skysportaustria)

Unter dem neuen Trainer wollen die Vorarlberger die Trendumkehr im Abstiegskampf schaffen. In der Vorsaison noch knapp am Europacup vorbeigeschrammt, konnte Lustenau in der laufenden Spielzeit noch keinen Sieg einfahren und verlor sämtliche Liga-Heimspiele sowohl unter Ex-Trainer Markus Mader als auch unter dem Interimsduo Alexander Schneider/Mohammed Gerdi.

Heraf: „Ich bin zu 100 % überzeugt, dass wir dieses Ziel zum Saisonende auch erreichen werden“

Andreas Heraf: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Für mich ist es eine Rückkehr nach fast 20 Jahren zu einem Verein, den ich immer sehr geschätzt habe und in all der Zeit immer weiterhin eng verfolgt habe. Auch wenn es mit dem Blick auf die Tabelle eine große Herausforderung erscheint, haben wir den Klassenerhalt in der eigenen Hand und ich bin zu 100 % überzeugt, dass wir dieses Ziel zum Saisonende auch erreichen werden.“

Schneider über Heraf: „Benötigt keine Eingewöhnungszeit“

Sportkoordinator Alexander Schneider: „Wir freuen uns, dass wir mit Andreas Heraf einen erfahrenen Trainer und ein bekanntes Gesicht zurück beim SC Austria Lustenau begrüßen dürfen. Andi hat schon mehrfach bewiesen, dass er Mannschaften auch in schwierigen Situationen schnell stabilisieren und mit pragmatischem Fußball zu guten Ergebnissen führen kann. In unseren Gesprächen hat man sofort gemerkt, dass er einen klaren Plan und genaue Vorstellungen hat, wie wir trotz der schwierigen Ausgangsposition unser gemeinsames Ziel erreichen können. Es wird nun wichtig sein, dass wir die nächsten Wochen und Monate den Glauben und diese Mentalität in den Verein transportieren und jeder Einzelne alles dem Ziel Klassenerhalt unterordnet. Dabei hilft selbstverständlich, dass Andi die Austria, die Rahmenbedingungen in Lustenau sowie die Liga mit den dazugehörigen Charakteristiken der Qualifikationsgruppe bestens kennt und somit keine Eingewöhnungszeit benötigt.“

Bild: GEPA