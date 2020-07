Altach-Sportdirektor Möckel geht von Sam-Abgang aus

via

via Sky Sport Austria

Für den SCR Altach ist die Saison nach der 0:1-Niederlage gegen den FK Austria im Europa-League-Playoff-Halbfinale beendet. Sportdirektor Christian Möckel sprach nach dem Spiel über Sidney Sam, der Teamkollege Christian Gebauer in die Deutsche Bundesliga zu Aufsteiger Arminia Bielefeld folgen soll.

“Grundsätzlich können wir ihn (Anm.: Sidney Sam) gar nicht ersetzen. Seine Qualität haben wir heute auch wieder gesehen. Es wäre schade, wenn er geht, aber ich gehe mal davon aus, dass es so sein wird”, verrät Möckel, der es in der kommenden Saison mit Altach in die Meistergruppe schaffen möchte.