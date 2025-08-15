Abgang fix! Altach-Stürmer Fridrikas wechselt zu Ligakonkurrent

Der Abgang von Altach-Stürmer Lukas Fridrikas ist fix! Der SCRA-Offensivmann wechselt innerhalb der ADMIRAL Bundesliga zu einem direkten Konkurrenten der Vorarlberger.

Fridrikas wechselt mit sofortiger Wirkung zum TSV Hartberg und soll die Offensive beim Team von Coach Manfred Schmid verstärken. Für den 27-jährigen Mittelstürmer sind die Oststeirer der bereits vierte Verein in der ADMIRAL Bundesliga. Zuvor spielte der Angreifer nicht nur für Altach, sondern auch für Austria Lustenau sowie Austria Klagenfurt in der höchsten Spielklasse.

VIDEO: Fridrikas mit dem Altach-Siegestor in Klagenfurt

Seine erfolgreichste Erstliga-Zeit erlebte er in Lustenau, wo ihm 19 Tore in 48 Spielen gelangen. An diese Treffsicherheit konnte er in der Vorsaison nicht anknüpfen. Aus seinen 30 Ligaeinsätzen für Altach resultierten nur drei Tore.

(Red.)

